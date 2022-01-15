Sivas'ta 'kar' yağışı kent merkezini beyaza bürüdü - Haberler
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Sivas'ta 'kar' yağışı kent merkezini beyaza bürüdü

Sivas'ta 'kar' yağışı kent merkezini beyaza bürüdü
Demirören Haber Ajansı / Arife Defne Arslan - Haberler | Güncel

SİVAS'ta akşam saatlerinde aralıklarla etkili olan kar, kent merkezini beyaza bürüdü.

SİVAS'ta akşam saatlerinde aralıklarla etkili olan Kar, kent merkezini beyaza bürüdü.

Kentte akşam saatlerinde kar yağışı kendini gösterdi. Yağışla birlikte kent merkezi kısa sürede beyaza büründü. Hava sıcaklığının sıfırın altında 7 derece olarak ölçüldüğü kentte tarihi meydanda güzel görüntüler ortaya çıkarken, vatandaşlar hatıra fotoğrafı çektirdi.


Sivas'ta 'kar' yağışı kent merkezini beyaza bürüdü

Sivas'ta 'kar' yağışı kent merkezini beyaza bürüdü

Sivas'ta 'kar' yağışı kent merkezini beyaza bürüdü

Sivas'ta 'kar' yağışı kent merkezini beyaza bürüdü

Sivas'ta 'kar' yağışı kent merkezini beyaza bürüdü

Sivas'ta 'kar' yağışı kent merkezini beyaza bürüdü

Sivas'ta 'kar' yağışı kent merkezini beyaza bürüdü

Sivas'ta 'kar' yağışı kent merkezini beyaza bürüdü

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SİVAS'ta akşam saatlerinde aralıklarla etkili olan kar, kent merkezini beyaza bürüdü.

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