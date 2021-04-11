SİVAS'TA KAR YAĞIŞI; KENT MERKEZİ BEYAZA BÜRÜNDÜ
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SİVAS'TA KAR YAĞIŞI; KENT MERKEZİ BEYAZA BÜRÜNDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SİVAS'ta, sabah saatlerinde etkili olan kar, kenti beyaza bürüdü.

Meteoroloji gün verdi! Şemsiyeleri hazırlayın, kuvvetli yağış geliyor
Meteoroloji gün verdi! Şemsiyeleri hazırlayın, kuvvetli yağış geliyor

SİVAS'ta, sabah saatlerinde etkili olan kar, kenti beyaza bürüdü. Kent merkezinde seyrine doyumsuz görüntüler oluşurken, Sivaslıların bazıları kar yağışına şaşırdıklarını, bazıları da normal karşıladıklarını söyledi.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyrettiği Sivas'ta, kar yağışı etkili oldu. Meteoroloji verilerine göre, gece saatlerinde kentteki hava sıcaklığı eksi 1 dereceye kadar düştü, sabah saatlerinde ise kar yağışı başladı. Kar yağışıyla beyaza bürünen tarihi kent meydanında seyrine doyumsuz görüntüler oluştu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kent meydanında sessizlik hakim oldu.

Ayrıca İmranlı ilçesinde de etkili olan kar yağışı ilçe merkezini beyaza bürüdü. İlçede park halindeki araçların üzeri karla kaplandı.

'KIŞ KIŞLIĞINI YAPMADI, BAHAR DA BAHARLIĞINI'

Nisan yağmurlarını beklerken güne kar yağışı ile uyandığını söyleyen Ziya Turan, Kar yağışı bizi biraz şaşırttı. Bize baharı beklerken sonbahar gibi geldi dedi.

Esnaf Samet Özçelik ise, Yağmuru beklerken karla karşı karşıya kaldık. İklim koşulları burada çok zor diye konuştu.

İlçede nisan ayında kar yağışını artık normal karşıladıklarını söyleyen İmranlı Belediyesi'nde çalışan Şerif Canalkan ise, Atalarımızın dediği gibi, kış kışlığını yapmadı, bahar da baharlığını yapmayacak. İnşallah 'rahmet berekettir' diyelim. Esnafımız, vatandaşımız ve belediye çalışanı olarak kar bizleri gayet zorluyor. İnşallah daha güzel günler için bereket olur dedi.

SİVAS'TA KAR YAĞIŞI; KENT MERKEZİ BEYAZA BÜRÜNDÜ
SİVAS'TA KAR YAĞIŞI; KENT MERKEZİ BEYAZA BÜRÜNDÜ
SİVAS'TA KAR YAĞIŞI; KENT MERKEZİ BEYAZA BÜRÜNDÜ
SİVAS'TA KAR YAĞIŞI; KENT MERKEZİ BEYAZA BÜRÜNDÜ
SİVAS'TA KAR YAĞIŞI; KENT MERKEZİ BEYAZA BÜRÜNDÜ
SİVAS'TA KAR YAĞIŞI; KENT MERKEZİ BEYAZA BÜRÜNDÜ
SİVAS'TA KAR YAĞIŞI; KENT MERKEZİ BEYAZA BÜRÜNDÜ
SİVAS'TA KAR YAĞIŞI; KENT MERKEZİ BEYAZA BÜRÜNDÜ
SİVAS'TA KAR YAĞIŞI; KENT MERKEZİ BEYAZA BÜRÜNDÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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