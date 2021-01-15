Kar yağışı etkili oluyor
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Kar yağışı etkili oluyor

15.01.2021 20:53 | Son Güncelleme: 15.01.2021 21:19

Sivas'ta akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, etkisini sürdürüyor.

Sivas'ta akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, etkisini sürdürüyor.

Kentte merkezinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle şehir merkezi kısa sürede beyaza büründü.

Özellikle Selçuklu ve Osmanlı eserlerinin bulunduğu Cumhuriyet Meydanı'nda kar yağışıyla eşsiz manzaralar ortaya çıktı.

Kar yağışını fırsat bilen bazı kişiler bol bol fotoğraf çektirdi.

Kar yağışı etkili oluyor
Kar yağışı etkili oluyor
Kar yağışı etkili oluyor
Kar yağışı etkili oluyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya

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