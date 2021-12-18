YILDIZ DAĞI'NDA KAR KALINLIĞI 25 SANTİM OLDU - Haberler
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YILDIZ DAĞI'NDA KAR KALINLIĞI 25 SANTİM OLDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İl genelinde kar yağışının aralıklı olduğu Sivas'ta, Türkiye'nin en yeni kayak merkezlerinden olan Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'nde de kar sevinci yaşandı.

SİVAS (DHA) - İl genelinde kar yağışının aralıklı olduğu Sivas'ta, Türkiye'nin en yeni kayak merkezlerinden olan Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'nde de kar sevinci yaşandı. Dün gece başlayan yağışla birlikte merkezin bulunduğu Yıldız Dağı'nda kar kalınlığı 25 santimetreye yükseldi. Yağışın etkisini devam ettirmesi ve kar tabakasının 50 santimetreyi geçmesi ile yeni sezonun açılması bekleniyor. Tesiste bulunan teleferikler de test edilerek sezon için hazır hale getirildi.

YILDIZ DAĞI'NDA KAR KALINLIĞI 25 SANTİM OLDU

YILDIZ DAĞI'NDA KAR KALINLIĞI 25 SANTİM OLDU

YILDIZ DAĞI'NDA KAR KALINLIĞI 25 SANTİM OLDU

YILDIZ DAĞI'NDA KAR KALINLIĞI 25 SANTİM OLDU

YILDIZ DAĞI'NDA KAR KALINLIĞI 25 SANTİM OLDU

YILDIZ DAĞI'NDA KAR KALINLIĞI 25 SANTİM OLDU

YILDIZ DAĞI'NDA KAR KALINLIĞI 25 SANTİM OLDU

YILDIZ DAĞI'NDA KAR KALINLIĞI 25 SANTİM OLDU

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