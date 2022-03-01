Sivas'ta kar yağışı etkili oluyor
AA, Serhat Zafer - Güncel
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Sivas'ta sabah saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor.
SİVAS (AA) - Sivas'ta sabah saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor.
Kentte bir süredir mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları yerini soğuk hava ve kar yağışına bıraktı.
Sabah saatlerinde başlayan kar, tarihi kent meydanını beyaza bürüdü.
Kar yağışının ilerleyen saatlerde yerini sağanağa bırakması bekleniyor.