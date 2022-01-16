Sivas'ta kar yağışı etkili oluyor - Haberler
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Sivas'ta kar yağışı etkili oluyor

Sivas'ta kar yağışı etkili oluyor
AA / Göksel Cüneyt İğde - Haberler | Güncel

Sivas'ta etkili olan kar yağışıyla kent merkezi beyaza büründü.

SİVAS (AA) - Sivas'ta etkili olan kar yağışıyla kent merkezi beyaza büründü.

Kentte akşam başlayan yağış, ilerleyen saatlerde etkisini artırdı. Karın yağmasıyla tarihi Cumhuriyet Meydanı'nda güzel görüntüler oluştu. Meydandaki Selçuklu ve Osmanlı döneminden kalma tarihi yapılar karla kaplandı.

Yağış nedeniyle maddi hasarlı trafik kazalarının yaşandığı kent merkezinde belediye ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Kar yağışı Sivas'ı çevre illere bağlayan yollarda da etkili oldu. Kara yolları ekipleri iş makineleriyle Sivas-Erzincan ile Sivas-Ankara kara yolunda biriken karları temizledi.

Yüksek kesimlerde tipi var

Öte yandan, Sivas ile Gürün arasında bulunan 1800 rakımlı Böğürdelik mevkisinde tipi etkili oldu. Burada ulaşıma kapanan yol, Konakpınar Bakımevi'nde nöbette olan kara yolları ekiplerinin 2 saatlik çalışmasıyla açıldı.

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AA / Göksel Cüneyt İğde - Son Dakika Haberleri
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Sivas'ta etkili olan kar yağışıyla kent merkezi beyaza büründü.

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