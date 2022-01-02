Sivas'ta kar yağışı etkili oluyor

SİVAS (AA) - Sivas'ta etkili olan kar yağışıyla kent merkezi beyaza büründü.

Kentte gece saatlerinde başlayan kar yağışı sabah saatlerinde etkisini artırdı.

Kar yağışıyla yeni yılın ikinci gününde tarihi Cumhuriyet Meydanı'nda güzel görüntüler oluştu.

Aralıklarla devam eden kar yağışının ardından Selçuklu ve Osmanlı döneminden kalan tarihi yapılar da beyaza büründü.

Güne beyaz örtü ile uyanan vatandaşlar, işe gitmek için araçlarının üzerindeki karları temizlerken esnaf ise iş yerlerinin önünü temizledi.

Belediye temizlik işleri ekipleri ise kaldırımlarda kar küreme çalışması yaptı.

AA / Göksel Cüneyt İğde - Son Dakika Haberleri

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