Sivas'ta Kar Yağışı Etkili Oldu

Sivas'ın İmranlı ilçesinde etkili olan kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü.

İmranlı ilçesinde dün geceden itibaren aralıklarla devam eden kar yağışı sabah saatlerinden itibaren etkisini arttırdı. Kar yağışı nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşarken, belediye ekipleri kaldırımlarda kar temizleme ve küreme çalışması yaptı. Karayolları ekipleri ise ilçeyi çevre ilçelere bağlayan yollarda tuzlama çalışması yaptı. Beyaza bürünen ilçede karttposttallık görüntüler oluştu. Kar yağışının ardından ilçede çok sayıda köy yolu da ulaşıma kapandı. Kar yağışının aralıklarla devam etmesi bekleniyor. - SİVAS

Kaynak: İHA