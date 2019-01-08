Sivas'ta Kar Yağışı Etkili Oldu

SİVAS'ta kent merkezinde öğle saatlerinde başlayan kar yağışı etkili olurken, 199 köy yolu ulaşıma kapandı. İl genelinde bir haftadır aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı bugün öğlen saatlerinde tekrar etkili oldu. Kar yağışı sonrası kent merkezi beyaza büründü. Tarihi kent meydanında kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler oluştu. Meraklılar kent meydanında fotoğraf çektirdi. Sabah saatlerinde kent merkezinde hava sıcaklığı ise sıfırın altında 10 derece olarak ölçüldü.

199 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI

Sivas'ta, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 199 köy yolu ulaşıma kapandı. Özel İdare ekipleri kapalı yolların ulaşıma açılması için çalışma başlattı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7'nci Bölge Müdürlüğü, kar yağışının çarşamba gününe kadar devam edeceği ve don olaylarına karşı dikkatli olunması konusunda uyarıda bulundu. Yapılan açıklamada "Yapılan son değerlendirmelere göre İç Anadolu'nun doğusunda halen devam etmekte olan kar yağışınn Sivas ve çevrelerinde zaman zaman etkisini artırarak çarşamba sabah saatlerinde kadar devam etmesi ve 10 ile 20 santimetre civarında örtü bırakması bekleniyor. Kar yağışıyla birlikte kuvvetli buzlanma ve don beklendiğinden başta ulaşım sorunları olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi. - Sivas

Kaynak: DHA