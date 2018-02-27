Sivas'ta Kar Yağışı Etkili Oldu
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Sivas'ta Kar Yağışı Etkili Oldu

Sivas’ta sabah saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.

Sivas'ta Kar Yağışı Etkili Oldu

Sivas'ta sabah saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.

Sivas'ta birkaç gündür mevsim normallerinin üzerinde devam eden hava sıcaklığı yerini kar yağışı ve soğuk havaya bıraktı. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, zor anlar yaşadı. Yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı yollar kapandı. Sivas ve Erzincan karayolunun birleştiği noktada sis ve tipinin etkili olması nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Bu durum üzerine Karayolları ekipleri yollarda temizleme ve tuzlama çalışmasına başladı. - SİVAS

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