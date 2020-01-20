20.01.2020 10:11 | Son Güncelleme: 20.01.2020 10:14

Sivas'ta kar yağışı etkili oldu (2)

483 YERLEŞİM YERİ ULAŞIMA KAPANDI

İl genelinde sabaha kadar etkili olan ve halen aralıklarla devam eden kar yağışı köy ve mezra yollarında sıkıntıya neden oldu. İl genelinde 483 yerleşim yeri kardan dolayı ulaşıma kapandı. İl Özel İdare Müdürlüğü ekipleri, kapalı yerleşim yerlerini yeniden ulaşıma açmak için çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Kaynak: DHA

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