Sivas'ta kar yağışı etkili oldu

SİVAS (AA) - Sivas'ta akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı, kent merkezini beyaza bürüdü.

Kentte akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla süren kar nedeniyle merkezde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı.

Kar yağışıyla, Selçuklu ve Osmanlı döneminden kalma tarihi yapıların bulunduğu Cumhuriyet Meydanı da ayrı bir güzelliğe büründü.

Şifaiye, Buruciye ve Çifte Minareli Medrese'nin yanı sıra tarihi Kale Camisi ve Kongre Müzesi, beyaz örtüyle kaplandı.

Öte yandan kar yağışını fırsat bilen bazı vatandaşlar ise fotoğraf çekti.