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Sivas'ta kar yağışı etkili oldu

AA / Serhat Zafer - Haberler | Güncel
Sivas'ta kar yağışı etkili oldu

Sivas'ın yüksek kesimlerinde ve bazı ilçelerine kar yağdı.

HAFİK, SİVAS (AA) - Sivas'ın yüksek kesimlerinde ve bazı ilçelerine Kar yağdı.

Kentte sabah saatlerinde başlayan sağanak, kara dönüştü. Kar yağışının ardından kentin yüksek kesimleri beyaza büründü. Kar yağışı Hafik ve Ulaş ilçelerinde de etkili oldu.

Hafik ilçesinde bulunan ve kuraklığın ardından su seviyesi düşen Pusat-Özen Barajı çevresi de kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.

Pusat köyü sakinlerinden Nazım Cörüt, yaz döneminde kuraklık nedeniyle baraj suyu seviyesinin ciddi manada düştüğünü söyledi. Cörüt, kar yağışının mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Su nimettir, şifadır. İnşallah bu sene baraj dolacak." dedi.

Kar yağışı, Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde de etkili oldu. Merkezde kar kalınlığı 10 santimetre ölçüldü.

Kente 58 kilometre uzaklıktaki kayak merkezinde, 2 bin 226 ile bin 636 metrelik iki telesiyej, 804 metrelik teleski, değişik uzunluklarda kayak pistleri, kızak pisti, yürüyen bant ve t-bar gibi mekanik tesisler ile otel, kafe ve restoran bulunuyor.

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AA / Serhat Zafer - Son Dakika Haberleri

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