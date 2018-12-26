Sivas'ta Kar Yağışı Başladı; 248 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı (3)

ULAŞIMI OLUMSUZ ETKİLİYOR Kar yağışı Sivas- Erzincan Karayolu üzerinde bulunan 1450 rakımlı Seyfebeli Geçidi'nde seyir halinde bulunan araçları etkiledi. Çok sayıda TIR, kamyon ve otomobil yaklaşık 1 saat yolda kaldı. Bir TIR'ın kayarak şerit ortasında kalması nedeniyle yol ulaşıma kapandı. Karayolları ekiplerinin tuzlama ve greyder ile yaptığı çalışmanın ardından yol trafiğe yeniden açıldı. Bölgede ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

Kaynak: DHA