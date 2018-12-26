Sivas'ta Kar Yağışı Başladı; 248 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı (5)

Sivas'ta Kar Yağışı Başladı; 248 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı (5)

ERZİNCAN YOLU ULAŞIMA AÇILDISabah saat 10.30 sıralarında kapanan Sivas- Erzincan karayolu, Kızıldağ geçidi, ekiplerin yaptığı çalışmaların ardından 14.15 itibariyle yeniden ulaşıma açıldı.

Sivas'ta Kar Yağışı Başladı; 248 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı (5)

SİVAS-ERZİNCAN YOLU ULAŞIMA AÇILDI

Sabah saat 10.30 sıralarında kapanan Sivas- Erzincan karayolu, Kızıldağ geçidi, ekiplerin yaptığı çalışmaların ardından 14.15 itibariyle yeniden ulaşıma açıldı. Araçların geçişine izin verilirken, özellikle yüksek tonajlı vasıtalara zincir takma zorunluluğu getirildi.

Kaynak: DHA
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