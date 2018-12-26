Sivas'ta Kar Yağışı Başladı; 248 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı (2)

SİVAS-ERZİNCAN KARAYOLU ULAŞIMA KAPANDI

Sivas-Erzincan karayolu, İmranlı ilçesi yakınlarında bulunan Kızıldağ geçidinde yağış ve tipi ile birlikte buzlanma etkisini gösterince, saat 10.30 sıralarında ulaşıma çift yönlü olarak kapatıldı. Erzincan yönüne gidecek araçlar, Sivas'ın İmranlı ilçesinde, karşı yönden gelen araçlar ise Erzincan'ın Refahiye ilçesinde bekletiliyor. Kızıldağ geçidinde yolda kalan bazı yüksek tonajlı araçların kurtarılması için de çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Kaynak: DHA