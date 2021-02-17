Sivas'ta kar yağışı; 916 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

Sivas'ta kar yağışı; 916 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

?SİVAS'ta akşam saatlerinde başlayan kar yağışı kent genelinde etkili oldu. İl genelinde köy ve mezralardan oluşan 916 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Sivas'ta dün akşamdan itibaren kar yağışı etkili oldu. Kent merkezinde kar kalınlığı 10 santimi geçerken yüksek kesimlerde ise 50 santimi buldu. Kar yağışı ile birlikte kent beyaz örtü ile kaplanırken, Cumhuriyet Meydanı'nda kartpostallık görüntüler oluştu. Sabah saatlerinden itibaren kentte belediye ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Sabah işe gitmek için özel araçları ile yola çıkmak isteyenler güçlük yaşadı.

916 YERLEŞİM YERİ KAPANDI

Kar yağışı köy ve mezra gibi küçük yerleşim yerleri yollarında hayatı olumsuz etkiledi. İl genelinde köy ve mezralardan oluşan 916 yerleşim yeri yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı. İl Özel İdare ekipleri, önceliği hastaların bulunduğu köyler olmak üzere, yolların yeniden ulaşıma açılması için yoğun çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eraydın Aytekin