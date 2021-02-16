Sivas'ta kar yağışı
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Sivas'ta kar yağışı

16.02.2021 13:05 | Son Güncelleme: 16.02.2021 13:09
Sivas'ta kar yağışı

SİVAS'ta sabah saatlerinde başlayan ve aralıklı olarak süren kar yağışının ardından kent merkezi kısmen beyaza büründü.

SİVAS'ta sabah saatlerinde başlayan ve aralıklı olarak süren kar yağışının ardından kent merkezi kısmen beyaza büründü. 

Sivas'ta sabah saatlerinde kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Karla birlikte kısmen beyaza bürünen Cumhuriyet Meydanı'nda kartpostallık görüntüler oluştu. Hava sıcaklığı ise sıfırın altında 4 derece olarak ölçüldü. Yağışın aralıklarla sürmesi beklenirken, her hangi bir olumsuzluk yaşanması için ekipler hazır bekletiliyor.  

Sivas'ta kar yağışı
Sivas'ta kar yağışı
Sivas'ta kar yağışı
Sivas'ta kar yağışı
Sivas'ta kar yağışı
Sivas'ta kar yağışı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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