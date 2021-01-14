Sivas'ta kar yağışı
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Sivas'ta kar yağışı

14.01.2021 13:35 | Son Güncelleme: 14.01.2021 13:38
Sivas'ta kar yağışı

Sivas'ta etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor.

Sivas'ta etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kentte gece saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Hafik ilçesinde gece saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu.

Kuraklığın etkisiyle büyük oranda su seviyesi düşen Hafik Gölü'nde kar yağışının ardından doluluğun artması bekleniyor.

İlçeye yaklaşık 1 kilometre mesafeden geçen Kızılırmak'ta da debinin normal seviyelere gelmesi bekleniyor.

Beyaz kar örtüsünü bürünen Kızılırmak ve Hafik Gölü'nde güzel görüntüler oluştu.

Sivas İl Özel İdaresi ekipleri de kırsalda yaşayan vatandaşların kış mevsimini sorunsuz geçirmesi için hazırlıklarını tamamladı.

Ekipler, çalışmalarda hastalık, doğum, ölüm vakalarıyla grup köy yollarına öncelik veriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde

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