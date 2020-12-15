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Kar yağışı

15.12.2020 21:31 | Son Güncelleme: 15.12.2020 21:42

Sivas'ın Suşehri ve Zara ilçeleri arasında bulunan Geminbeli Geçidi'nde kar yağışı etkili oluyor.

Sivas'ın Suşehri ve Zara ilçeleri arasında bulunan Geminbeli Geçidi'nde kar yağışı etkili oluyor.

Karadeniz ile Akdeniz bölgelerinin bağlantı yolu olarak bilinen, Suşehri-Sivas kara yolu güzergahındaki 2010 rakımlı Geminbeli Geçidi'nde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı.

Kar yağışına hazırlıksız yakalanan bazı sürücüler araçlarını iterek çıkarırken, büyük araç sürücülerinin de zincir takarak zirveden iniş yaptıkları görüldü.

Bu arada, ulaşımda aksama yaşanmaması için Geminbeli Geçidi'nde bulunan karla mücadele ekipleri, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kar yağışı
Kar yağışı
Kar yağışı
Kar yağışı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Faruk Kara

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