Sivas'ta kar yağışı Sivas'ta kar yağışı (2)KAR ULAŞIMI ETKİLEDİKentte sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürdü.

Sivas'ta kar yağışı (2)

KAR ULAŞIMI ETKİLEDİ

Kentte sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürdü. Kar ve buzlanma nedeniyle Sivas-Ankara karayolunun Sıcak Çermik bölgesinde çok sayıda araç yolda mahsur kaldı. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu karayolunun Sivas istikameti ulaşıma kapandı. Yolda kalan araçlara polis, jandarma ve çevredeki vatandaşlar yardım etti. Yolda kalan bir ambulans da zincir takıp yoluna devam etti.

Öte yandan Sivas-Erzincan karayolu üzerindeki 1453 rakımlı Seyfebeli mevkisinde bir süre Sivas istikametine araç ulaşımına kapandı. Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.

Kaynak: DHA