Sivas'ta kar yağışı
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Sivas'ta kar yağışı

Sivas'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 61 köy yolu ulaşıma kapandı.

27.12.2019 10:15 | Son Güncelleme: 27.12.2019 10:19

'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 61 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, 'da 2, Gemerek'te 4, Gürün'de 35, Kangal'da 8, Suşehrin'de 3, 'da 4 ve Yıldızelin'de 5 köy yolu ulaşıma kapandı.

Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan il merkezinde sabah saatlerinde bir süre kar yağışı etkili oldu.

Kaynak: AA

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: Sivas'ta kar yağışı
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