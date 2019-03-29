Sivas'ta Kar Yağışı

SİVAS'ta sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili olurken, hava sıcaklığı sıfırın altına indi.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyrettiği Sivas'ta, sabah saatlerinde kar yağışı başladı. Yağışla birlikte sıcaklık da düştü. Meteoroloji verilerine göre, kentte hava sıcaklığı sıfırın altında 2 dereceye düşerken, hissedilen sıcaklık ise eksi 6 derece oldu. Kentteki soğuk hava ve kar yağışının aralıklarla etkisini birkaç gün daha sürdüreceği öğrenildi.

- Sivas

Kaynak: DHA