Sivas'ta Kar Yağışı

Sivas'ta sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkili olurken, hava sıcaklığı sıfırın altına indi.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyrettiği Sivas'ta, sabah saatlerinde kar yağışı görüldü. Meteoroloji verilerine göre, kar yağışının görüldüğü saatlerde hava sıcaklığı sıfırın altında 2 dereceye düşerken, hissedilen sıcaklık ise eksi 6 derece oldu. Kentteki soğuk hava ve kar yağışının aralıklarla etkisini birkaç gün daha sürdüreceği öğrenildi. Kar yağışı tarihi kent meydanında güzel görüntüler oluşturdu.

Kaynak: DHA