Sivas'ta kar yağışı

Sivas'ta sabah erken saatlerde başlayan kar yağışı kentte etkili olurken, hava sıcaklığı sıfırın altına indi.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyrettiği Sivas'ta, gece saatlerinde başlayan yağmur sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Meteoroloji verilerine göre kar yağışının görüldüğü saatlerde hava sıcaklığı sıfırın altında 2 derece olarak ölçüldü. Kentteki soğuk havanın etkisini birkaç gün daha sürdüreceği öğrenildi. Kar yağışı tarihi kent meydanında güzel görüntüler oluşturdu.

Kaynak: DHA