Sivas'ta Kar Yağışı

Sivas'ta gün içerisinde aralıklı olarak etkili olan yağmur akşam saatlerinde yerini kara bıraktı. Kar yağışı kent merkezinde güzel görüntüler ortaya çıkardı.

Kentte sabah saatlerinden itibaren aralıklı olarak başlayan yağmur, kar yağışına dönüştü. Akşam saatlerinde yüksek kesimlerden başlayan kar yağışı, kent merkezinde de kendisini gösterdi. Yağış, hazırlıksız yakalananları olumsuz etkiledi. Havanın karardığı saatlerde kentin ışıkları ile birleşen yağış güzel görüntüler oluşturdu. Tarihi kent meydanında kartpostallık manzaralar ortaya çıkarken, meraklılar bol bol fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi. Gece boyunca etkisini sürdürmesi beklenen yağış nedeni ile şehirler arası yollarda seyredecek sürücülere dikkatli olmaları uyarısı yapıldı.