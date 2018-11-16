Sivas'ta kar yağışı

SİVAS'ta öğlen saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı kent merkezinde etkili olmaya başladı.

Hafta başından beri soğuk havanın etkisini sürdürdüğü Sivas'ta kar yağışı da başladı. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yağış, tarihi kent meydanında kartpostallık görüntüler oluştu. Bazı vatandaşlar bu anı ölümsüzleştirmek için bol bol fotoğraf çektirdi. Kar yağışı yüksek kesimlerde de etkili olurken, şehirlerarası yollara çıkacak sürücülere dikkatli seyretmeleri konusunda uyarı yapıldı. Yağışın gün boyunca aralıklı olarak devam etmesi bekleniyor.