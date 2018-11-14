Sivas'ta Kar Yağışı
Sivas'ın Suşehri ilçesinde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oluyor.
Sivas'ın Suşehri ilçesinde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oluyor.
Kentte sabah saatlerinden itibaren etkili olan soğuk hava, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.
Suşehri-Sivas karayolunun Şarköy mevkisinde de kar yağışı başladı. İlçede soğuk hava etkisini sürdürürken, yüksek kesimler beyaza büründü.
Hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü ilçede, soğuk havanın etkisini sürdüreceği öğrenildi.