Sivas'ta Kar Yağışı
Sivas'ta sabah saatlerinden itibaren aralıklarla kar yağışı etkili oluyor.
Sivas'ta sabah saatlerinden itibaren aralıklarla kar yağışı etkili oluyor.
Kentte bir süredir mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığı, yerini kar yağışı ve soğuk havaya bıraktı. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, zor anlar yaşadı.
Sivas- Erzincan karayolunda kar yağışı nedeniyle bazı sürücüler zor anlar yaşadı, karla mücadele ekipleri yolda kar temizleme çalışması yaptı.
Kar yağışı Sivas'ın ilçelerinde de etkili oldu.
Meteoroloji yetkilileri, aralıklarla etkisini sürdüren yağışların Sivas merkez ve ilçelerinde Perşembe gününe kadar etkisini sürdüreceğini bildirdi.