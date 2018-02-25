Sivas'ta Kar Yağışı

Sivas'ta sabah saatlerinden itibaren aralıklarla kar yağışı etkili oluyor.

Kentte bir süredir mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığı, yerini kar yağışı ve soğuk havaya bıraktı. Kentte sağanakla birlikte kar yağışı etkili olurken, yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Kar yağışı Sivas'ın ilçelerinde de etkili oldu. Şarkışla ilçesinde yağan karın ardından etraf beyaz örtüyle kaplandı. Hafta sonu kar yağışını fırsat bilen bazı çocuklar park ve bahçelere akın etti. Çocuklar kar topu oynayarak kışın tadını çıkarttı.

Meteoroloji yetkilileri, yağışların Sivas merkez ve ilçelerinde hafta içerisinde de etkisini sürdüreceğini bildirdi.