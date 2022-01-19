SİVAS'TA KAR YAĞIŞI; 780 YERLEŞİM YERİNE ULAŞIM YOK - Haberler
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SİVAS'TA KAR YAĞIŞI; 780 YERLEŞİM YERİNE ULAŞIM YOK

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gemerek ilçesi Öziçi köyü Sıyırmalı mezrasında astım bronşit şikayetiyle rahatsızlanan Samet Temir'in (9) yakınları 112 sağlık ekiplerinden yardım istedi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (DHA) - Gemerek ilçesi Öziçi köyü Sıyırmalı mezrasında astım bronşit şikayetiyle rahatsızlanan Samet Temir'in (9) yakınları 112 sağlık ekiplerinden yardım istedi. Kar ve tipi nedeniyle ilçeye ulaşamayan sağlık ekiplerine Gemerek İlçe Özel İdare ekipleri yolu açarak yardım etti. Samet, açılan yolun ardından ambulansla Gemerek İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Samet Temir'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. OKULLAR YARIN DA TATİL

Öte yandan kar yağışı nedeniyle bugün ilk ve orta dereceli okulların tatil edildiği kentte yarın da buzlanma beklentisi nedeniyle tatil kararı uzatıldı. İl genelinde yarın da okullar tatil oldu.

SİVAS'TA KAR YAĞIŞI; 780 YERLEŞİM YERİNE ULAŞIM YOK

SİVAS'TA KAR YAĞIŞI; 780 YERLEŞİM YERİNE ULAŞIM YOK

SİVAS'TA KAR YAĞIŞI; 780 YERLEŞİM YERİNE ULAŞIM YOK

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Hisarcık, Astım, kar, 112, Güncel, Haber

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