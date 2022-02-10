Sivas'ta kar yağışı; 731 yerleşim yeri yolu kapalı, okullar tatil (2) - Haberler
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Sivas'ta kar yağışı; 731 yerleşim yeri yolu kapalı, okullar tatil (2)

Demirören Haber Ajansı, Hüsnü Ümit Avcı - Güncel
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Sivas'ta kar yağışı; 731 yerleşim yeri yolu kapalı, okullar tatil (2)

EKİPLERİN 'CENAZE' SEFERBERLİĞİSivas'ta etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşımdaki aksaklıklar sürüyor.

HİSARCIK, KÜTAHYA (DHA) - EKİPLERİN 'CENAZE' SEFERBERLİĞİ

Sivas'ta etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşımdaki aksaklıklar sürüyor. İstanbul'da kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden Mehmet Köse'nin (75) cenazesi, defin için memleketi Hafik ilçesine getirildi. İlçeye bağlı Şahin köyüne götürülmek istenen cenaze, kapalı yol yüzünden köye ulaştırılamadı. Yolun açılması için İlçe Özel İdare ekiplerinden yardım istendi. Ekiplerin yolu açmasıyla cenaze köye ulaştırıldı.


Sivas'ta kar yağışı; 731 yerleşim yeri yolu kapalı, okullar tatil (2)

Sivas'ta kar yağışı; 731 yerleşim yeri yolu kapalı, okullar tatil (2)

Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit Avcı - Güncel

Hisarcık, Cenaze, Sivas, kar, Güncel, Haberler

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