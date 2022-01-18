SİVAS'TA KAR YAĞIŞI

SİVAS'ta akşam saatlerinde başlayan kar yağışıyla birlikte kent merkezi beyaza büründü.

Kentte sabah sıfırın altında seyreden soğuk hava kütlesi, akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışı ile birlikte ısı da bir miktar yükselerek eksi 3 düzeyine geldi. Merkezi beyaza bürüyen kar yağışı kent meydanında güzel görüntüler oluşturdu. Yağışı fırsata çevirenler bol bol fotoğraf çektirirken, bazıları da kartopu oynadı. Meteoroloji verilerine göre kar yağışının gece de hafifleyerek devam etmesi bekleniyor.