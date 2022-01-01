SİVAS YENİ YILA KAR YAĞIŞIYLA BAŞLADI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

SİVAS YENİ YILA KAR YAĞIŞIYLA BAŞLADI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SİVAS'ta yeni yılın ilk gününde sabah saatlerinde hafif kar yağışı etkili oldu.

SİVAS'ta yeni yılın ilk gününde sabah saatlerinde hafif kar yağışı etkili oldu. Kent merkezi kısmen beyaza büründü.

Sivas'ta sabahın ilk saatlerinde hafif kar yağışı kendini gösterdi. Günlerdir soğuk hava dalgasının hakim olduğu kentte kar yağışı ile birlikte sıcaklık yükseldi. Kentte sabah saatlerinde hava sıcaklığı eksi 2 derece olarak ölçüldü. Hafif kar yağışı ulaşımda her hangi bir aksaklığa neden olmazken, tarihi kent meydanı kısmen beyaza büründü. Yeni yılın ilk gününde yaya ve araç trafiğinin de bir hayli az olduğu görüldü. Kar yağışının yarın da kent genelinde etkili olması bekleniyor.

SİVAS YENİ YILA KAR YAĞIŞIYLA BAŞLADI

SİVAS YENİ YILA KAR YAĞIŞIYLA BAŞLADI

SİVAS YENİ YILA KAR YAĞIŞIYLA BAŞLADI

SİVAS YENİ YILA KAR YAĞIŞIYLA BAŞLADI

SİVAS YENİ YILA KAR YAĞIŞIYLA BAŞLADI

SİVAS YENİ YILA KAR YAĞIŞIYLA BAŞLADI

SİVAS YENİ YILA KAR YAĞIŞIYLA BAŞLADI

SİVAS YENİ YILA KAR YAĞIŞIYLA BAŞLADI

SİVAS YENİ YILA KAR YAĞIŞIYLA BAŞLADI

SİVAS YENİ YILA KAR YAĞIŞIYLA BAŞLADI

SİVAS YENİ YILA KAR YAĞIŞIYLA BAŞLADI

SİVAS YENİ YILA KAR YAĞIŞIYLA BAŞLADI

SİVAS YENİ YILA KAR YAĞIŞIYLA BAŞLADI

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title