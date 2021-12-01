SİVAS'TA KAR YAĞIŞI - Haberler
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SİVAS'TA KAR YAĞIŞI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SİVAS'ta sabah saatlerinde kar yağışı görüldü.

SİVAS'ta sabah saatlerinde Kar yağışı görüldü. Kent merkezinde hafif seyreden yağış yüksek kesimleri beyaza bürüdü.

Sivas'ta sabah saatlerinde kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece olarak ölçüldüğü kentte vatandaşlar yeni güne karla uyandı. Kent merkezinde hafif seyreden yağış bir süre sonra etkisini yitirdi. Kar yağışı yüksek kesimlerde ise etkili oldu. Kent merkezi yakınındaki Kardeşler Tepesi'ndeki orman alanında kar yağışı ile birlikte güzel görüntüler oluştu.

SİVAS'TA KAR YAĞIŞI

SİVAS'TA KAR YAĞIŞI

SİVAS'TA KAR YAĞIŞI

SİVAS'TA KAR YAĞIŞI

SİVAS'TA KAR YAĞIŞI

SİVAS'TA KAR YAĞIŞI

SİVAS'TA KAR YAĞIŞI

SİVAS'TA KAR YAĞIŞI

SİVAS'TA KAR YAĞIŞI

SİVAS'TA KAR YAĞIŞI

SİVAS'TA KAR YAĞIŞI

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