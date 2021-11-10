Sivas'ta kar yağışı - Haberler
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Sivas'ta kar yağışı

İhlas Haber Ajansı / Volkan Kaplan - Haberler | Yerel

Sivas'ta kar yağışı Sivas'ta hava sıcaklıklarının düşmesi ile yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

SİVAS (İHA) - Sivas'ta Kar yağışı

SİVAS - Sivas'ta hava sıcaklıklarının düşmesi ile yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Sivas'ın yüksek kesimlerinde bulunan Geminbeli Geçidi, Koyulhisar ilçesinde bulunan Eğriçimen Yaylası ve Yıldızdağı'nda yağışı etkili oldu. Yağan karla tepeler beyaza büründü. Kar yağının gün boyu etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Sivas'ta kar yağışı

Sivas'ta kar yağışı

Sivas'ta kar yağışı

İhlas Haber Ajansı / Volkan Kaplan - Son Dakika Haberleri
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