Sivas'ta kar yağışı
İhlas Haber Ajansı / Volkan Kaplan - Haberler | Yerel
Sivas'ta kar yağışı Sivas'ta hava sıcaklıklarının düşmesi ile yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.
SİVAS (İHA) - Sivas'ta Kar yağışı
SİVAS - Sivas'ta hava sıcaklıklarının düşmesi ile yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.
Sivas'ın yüksek kesimlerinde bulunan Geminbeli Geçidi, Koyulhisar ilçesinde bulunan Eğriçimen Yaylası ve Yıldızdağı'nda yağışı etkili oldu. Yağan karla tepeler beyaza büründü. Kar yağının gün boyu etkisini sürdürmesi bekleniyor.