Sivas'ta kar yağışı, 641 yerleşim yeri ulaşıma kapandı (3)

KISITLAMAYA RAĞMEN KARDAN ADAM YAPTILARKar yağışını fırsat bilen çocuklar hafta sonu uygulanan kısıtlamaya rağmen aileleri ve arkadaşları ile keyifli dakikalar geçirdi.

KISITLAMAYA RAĞMEN KARDAN ADAM YAPTILAR

Kar yağışını fırsat bilen çocuklar hafta sonu uygulanan kısıtlamaya rağmen aileleri ve arkadaşları ile keyifli dakikalar geçirdi. Mahalle araları ve okul bahçelerinde kardan adam yapıp kar topu oynayan çocuklar gönüllerince eğlendi. Mahalle aralarında yetişkinler de boyu 3 metreyi bulan kardan adamlar yaptı. Yoldan geçenler kardan adamlar ile fotoğraf çektirdi.

Arife Defne ARSLAN - Ayşe Mine EĞÜZ/SİVAS,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı