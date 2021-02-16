Sivas'ta kar yağışı (5)

KOYULHİSAR'DA YOLDA KALAN 3 KİŞİ KURTARILDIKoyulhisar ilçesinden Sivas'a hastaneye giden Metin Celep ile Mehmet Kaya ve oğlu Mustafa Kaya (8) Gölcük köyü yaylası yakınlarında kara saplandı.

KOYULHİSAR'DA YOLDA KALAN 3 KİŞİ KURTARILDI

Koyulhisar ilçesinden Sivas'a hastaneye giden Metin Celep ile Mehmet Kaya ve oğlu Mustafa Kaya (8) Gölcük köyü yaylası yakınlarında kara saplandı. Yaklaşık 70 santimetre kar kalınlığının bulunduğu bölgede mahsur kalanlar için kurtarma çalışması başlatıldı. Bölgeye İlçe Özel İdare karla mücadele ekipleri sevk edildi. Yolda mahsur kalan 3 kişi ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışmasının ardından kurtarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit AVCI