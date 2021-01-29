Sivas'ta kar yağışı; 385 yerleşim yeri yolu kapandı
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Sivas'ta kar yağışı; 385 yerleşim yeri yolu kapandı

29.01.2021 09:40 | Son Güncelleme: 29.01.2021 09:53
Sivas'ta kar yağışı; 385 yerleşim yeri yolu kapandı

SİVAS'ta akşam saatlerinden itibaren aralıklarla etkili olan kar yağışıyla kent merkezi beyaza büründü.

SİVAS'ta akşam saatlerinden itibaren aralıklarla etkili olan kar yağışıyla kent merkezi beyaza büründü. İl genelinde köy ve mezralardan oluşan 385 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. 

Sivas'ta dün geceden itibaren kar yağışı aralıklarla etkisini göstermeye başladı. İlk olarak yükseklerde görülen kar yağışı, sabah itibariyle kent merkezini de beyaza bürüdü. Karla birlikte beyaza bürünen Cumhuriyet Meydanı'nda güzel görüntüler oluştu. Kar yağışı sonrası belediye ekipleri kaldırımlarda küreme çalışması başlattı.

385 YERLEŞİM YERİ KAPANDI

Kar yağışı şehirlerarası yollarda sıkıntıya neden olmazken özellikle yüksek kesimlerde yer alan köy ve mezraların yolunu ise kapattı. İl genelinde 385 yerleşim yeri yolu, kar nedeniyle ulaşıma kapandı. İl Özel İdare ekipleri, kapalı yolların yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlattı.


- Sivas
Sivas'ta kar yağışı; 385 yerleşim yeri yolu kapandı
Sivas'ta kar yağışı; 385 yerleşim yeri yolu kapandı
Sivas'ta kar yağışı; 385 yerleşim yeri yolu kapandı
Sivas'ta kar yağışı; 385 yerleşim yeri yolu kapandı
Sivas'ta kar yağışı; 385 yerleşim yeri yolu kapandı
Sivas'ta kar yağışı; 385 yerleşim yeri yolu kapandı
Sivas'ta kar yağışı; 385 yerleşim yeri yolu kapandı
Sivas'ta kar yağışı; 385 yerleşim yeri yolu kapandı
Sivas'ta kar yağışı; 385 yerleşim yeri yolu kapandı
Sivas'ta kar yağışı; 385 yerleşim yeri yolu kapandı
Sivas'ta kar yağışı; 385 yerleşim yeri yolu kapandı
Sivas'ta kar yağışı; 385 yerleşim yeri yolu kapandı
Sivas'ta kar yağışı; 385 yerleşim yeri yolu kapandı
Sivas'ta kar yağışı; 385 yerleşim yeri yolu kapandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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