Sivas'ta kar yağışı (3)
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Sivas'ta kar yağışı (3)

16.02.2021 20:35 | Son Güncelleme: 16.02.2021 20:40
Sivas'ta kar yağışı (3)

SUŞEHRİ'NDE YOLDA KALAN 3 KİŞİ KURTARILDISuşehri ilçesinde etkisi devam eden kar yağışıyla birlikte Karacaören köyüne gitmek isteyen ancak yol kapandığı için araçlarında mahsur kalan 3 kişi, Özel İdare'den yardım istedi.

SUŞEHRİ'NDE YOLDA KALAN 3 KİŞİ KURTARILDI

Suşehri ilçesinde etkisi devam eden kar yağışıyla birlikte Karacaören köyüne gitmek isteyen ancak yol kapandığı için araçlarında mahsur kalan 3 kişi, Özel İdare'den yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye İlçe Özel İdare Müdürlüğü karla mücadele ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin çalışması sonrası kurtarılan araçta bulunan 3 kişi, ilçe merkezindeki bir otele yerleştirildi.Diğer yandan Giresun'un Şebinkarahisar ilçesine bağlı Yumurcaktaş köyüne gitmek üzereyken yolda kalan 4 kişi de İlçe Özel İdare Müdürlüğü'nde misafir edildi. 


Sivas'ta kar yağışı (3)
Sivas'ta kar yağışı (3)
Sivas'ta kar yağışı (3)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit AVCI

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