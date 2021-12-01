Sivas'ta kar yağışı (2)

SİVAS (DHA) - KAYAK MERKEZİNDE 10 SANTİM KAR

Sivas merkeze 58 kilometre uzaklıktaki Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'nde de Kar yağışı etkili oldu. Yağışla kayak merkezinin bulunduğu alanda kar kalınlığı, yaklaşık 10 santimetreye yükseldi. Yağışın devam etmesi ve kar kalınlığının 50 santime ulaşması durumunda kayak sezonunun beklenenden erken açılabileceği belirtildi.