SİVAS'TA YOĞUN KAR YAĞIŞI; 1031 YERLEŞİM YERİNİN YOLU KAPANDI

SİVAS (DHA) - SİVAS'ta dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı gece boyunca etkili oldu. Kent merkezinde kar kalınlığı 40 santimetreye ulaşırken, yağış nedeniyle 1031 yerleşim yeri yolu ulaşıma kapandı.

Sivas'ta dün akşam saatlerinde yeniden başlayan kar yağışı sabaha kadar aralıksız olarak devam etti. Yağışla birlikte kent merkezinde sabah saatlerinde kar kalınlığı 40 santimetreye ulaşırken yüksek kesimlerde ise 1 metreyi geçti. Yağışın başlamasıyla birlikte kent genelinde bir dizi tedbirler alındı. Dün gece ulaşımda aksama yaşanmaması için Sivas-Malatya karayolu üzerinde bulunan ve kontrollü olarak ulaşıma kapatılan Yağdonduran Geçidi sabah yeniden trafiğe açıldı. İl Hıfzısıhha Kurulu kararıyla hamile, engelli, kronik rahatsızlığı bulunanlar, süt izni kullananlar ve gazi kamu görevlileri bugünden itibaren 3 gün idari izinli sayıldı. 26-28 Ocak tarihleri arasında ise kamu kurumlarında mesai saatleri 09.30-16.00 şeklinde düzenlendi. Halk eğitimi ve rehabilitasyon merkezleri, dershaneler, etüt merkezleri, takviye kursları, özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüpleri de 3 gün süre ile tatil edildi.

1031 YERLEŞİM YERİ YOLU KAPANDI

Kar yağışı özellikle kırsal kesimlerde hayatı olumsuz etkiledi. Günlerdir İl Özel İdare ekiplerinin yoğun çaba gösterdiği kentte geceki yağışla birlikte köy ve mezralardan oluşan kapalı yerleşim yeri yolu sayısı 1031'e yükseldi. Özel İdare ekipleri yolların yeniden açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Yağışla birlikte beyaz örtüyle kaplanan kent merkezinde de vatandaşlar sabah saatlerinde ulaşımda güçlük çekti. Yoğun yağış nedeni ile kar birikintileri altında kalan araçlar güçlükle park alanlarından çıkarılabildi. Belediye ekipleri ise gece boyunca yol açma ve kaldırımlarda küreme çalışmaları yaptı. Görüntü Döklümü

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-Kent merkezinden görüntüler

-Karlar altındaki araçlar

-Kent meydanındaki kar manzaraları

-Kaldırım temizleme çalışmaları

-Köy yolundaki kar açma çalışmaları

-Detaylar

Haber-Kamera Eraydın AYTEKİN-Hüsnü Ümit AVCI SİVAS, (DHA)