Sivas'ta kar yağışı; 10 yerleşim yerinin yolu kapandı (2)

İMRANLI'DA EĞİTİME 'KAR' ENGELİ

Sivas'ın İmranlı ilçesinde etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. İlçe genelinde eğitime bugünden itibaren geçerli olmak üzere 2 gün süreyle ara verildi. Yağış sonrası ilçe merkezinde belediye ekipleri tarafından kar küreme ve tuzlama çalışması başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin KIRAS