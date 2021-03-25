Sivas'ta kar yağışı; 10 yerleşim yerinin yolu kapandı (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Sivas'ta kar yağışı; 10 yerleşim yerinin yolu kapandı (2)

25.03.2021 11:06 | Son Güncelleme: 25.03.2021 11:11
Sivas'ta kar yağışı; 10 yerleşim yerinin yolu kapandı (2)

İMRANLI'DA EĞİTİME 'KAR' ENGELİSivas'ın İmranlı ilçesinde etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.

İMRANLI'DA EĞİTİME 'KAR' ENGELİ

Sivas'ın İmranlı ilçesinde etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. İlçe genelinde eğitime bugünden itibaren geçerli olmak üzere 2 gün süreyle ara verildi. Yağış sonrası ilçe merkezinde belediye ekipleri tarafından kar küreme ve tuzlama çalışması başlatıldı.


Sivas'ta kar yağışı; 10 yerleşim yerinin yolu kapandı (2)
Sivas'ta kar yağışı; 10 yerleşim yerinin yolu kapandı (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin KIRAS

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Merve Dizdar Demet Akalın Jason Statham Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Mert Günok Cenk Tosun Caner Erkin Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sivas'ta kar yağışı; 10 yerleşim yerinin yolu kapandı (2) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.3.2021 11:19:11. #1.14#
title