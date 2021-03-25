Sivas'ta kar yağışı; 10 yerleşim yerinin yolu kapandı (2)
25.03.2021 11:06 | Son Güncelleme: 25.03.2021 11:11
İMRANLI'DA EĞİTİME 'KAR' ENGELİSivas'ın İmranlı ilçesinde etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.
İMRANLI'DA EĞİTİME 'KAR' ENGELİ
Sivas'ın İmranlı ilçesinde etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. İlçe genelinde eğitime bugünden itibaren geçerli olmak üzere 2 gün süreyle ara verildi. Yağış sonrası ilçe merkezinde belediye ekipleri tarafından kar küreme ve tuzlama çalışması başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin KIRAS