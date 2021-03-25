Sivas'ta kar yağışı; 10 yerleşim yerinin yolu kapandı
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Sivas'ta kar yağışı; 10 yerleşim yerinin yolu kapandı

25.03.2021 09:22 | Son Güncelleme: 25.03.2021 09:28
Sivas'ta kar yağışı; 10 yerleşim yerinin yolu kapandı

Sivas'ta kar yağışı; 10 yerleşim yerinin yolu kapandıSİVAS'ta gece saatlerinde başlayan ve aralıklı olarak süren kar yağışının ardından kent merkezi kısmen beyaza büründü.

Sivas'ta kar yağışı; 10 yerleşim yerinin yolu kapandı

SİVAS'ta gece saatlerinde başlayan ve aralıklı olarak süren kar yağışının ardından kent merkezi kısmen beyaza büründü. Kent genelinde kar yağışı sonrası 10 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.Sivas'ta gece kar yağışı kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Karla birlikte sabah saatlerinde kısmen beyaza bürünen Cumhuriyet Meydanı'nda güzel görüntüler oluştu. Hava sıcaklığı ise sıfırın altında 3 derece olarak ölçüldü. Yağış sonrası kent genelinde ise köy ve mezralardan oluşan 10 yerleşim yerinin yolu kapandı. İl Özel idaresi ekipleri kapanan yolların açılması için çalışma başlattı. Kar yağışının gün içerisinde aralıklarla sürmesi bekleniyor. 

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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