Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 85 köy yolu ulaşıma kapandı

SİVAS (AA) - Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 85 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, ekipler, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Yol açma çalışması sırasında hastalık, doğum ve ölüm gibi vakalara ilişkin ihbarlara öncelik veriliyor.

Bu arada, il genelinde soğuk hava etkili oluyor.