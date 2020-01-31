Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 70 araç yolda kaldı

31.01.2020 22:49 | Son Güncelleme: 31.01.2020 22:49

SİVAS'ın Gürün ilçesinde, etkili olan kar ve tipi nedeniyle 70 araç yolda kaldı. Araçlardaki yaklaşık 200 kişi, ilçede bulunan misafirhanelere yerleştirildi.

Sivas'ın Gürün ilçesinde dün gece saatlerinden itibaren etkisini sürdüren yoğun kar yağışının ardından Sivas- Gürün ve Kayseri- Gürün yolları ulaşıma kapandı. Yollarda otobüs ve otomobillerden bulunan yaklaşık 70 araç mahsur kaldı. Elazığ ve Malatya'ya yardım götüren araçlar ile bölgeden gelen depremzedelerin de bulunduğu araçlardaki 200 kişi ilçedeki misafirhanelere yerleştirildi.İstanbul'da yaşamını yitiren Mustafa Güneş'in (88) cenazesi ile ona eşlik eden 90 kişi, Gürün ilçesi Camiliyurt köyüne gittikleri sırada bindikleri araçlarda yolda mahsur kaldı. Mahsur kalanlar, Yolgeçen köyündekiler tarafından misafir edildi.

Kaynak: DHA