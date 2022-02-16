Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 6 köy yolu ulaşıma kapandı - Haberler
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Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 6 köy yolu ulaşıma kapandı

AA, Halife Yalçınkaya - Güncel
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Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 6 köy yolu ulaşıma kapandı

Sivas'ta kar ve tipi dolayısıyla 6 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Sivas'ta kar ve tipi dolayısıyla 6 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, ekipler, kapalı köy yollarının açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Yol açma çalışması sırasında hastalık, doğum ve ölüm gibi vakalara ilişkin ihbarlara öncelik veriliyor.

AA / Halife Yalçınkaya - Güncel

Sivas, kar, Güncel, Haberler

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