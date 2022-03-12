Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 446 köy yolu ulaşıma kapandı - Haberler

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Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 446 köy yolu ulaşıma kapandı

AA - Halife Yalçınkaya - Güncel
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Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 446 köy yolu ulaşıma kapandı

Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 446 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

SİVAS (AA) - Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 446 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, kapalı yolların açılması için ekipler 93 araç ve 136 personelle çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan, şehir merkezine 6 kilometre uzaklıktaki Paşabahçe Mesire Alanı'nda Sivas Belediyesince yaptırılan "Hobbit Evleri" ve çevresinde kar yağışıyla güzel görüntü oluştu.

AA / Halife Yalçınkaya - Güncel

Tragger, Sivas, kar, Güncel, Haberler

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