Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 154 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor - Haberler

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Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 154 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor

AA - Serhat Zafer - Güncel
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Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 154 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor

Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 154 köy yolu ulaşıma kapandı.

SİVAS (AA) - Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 154 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, ekipler, kapalı 154 yolun açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Yol açma çalışması sırasında hastalık, doğum ve ölüm gibi vakalara ilişkin ihbarlara öncelik veriliyor.

Bu arada, il genelinde soğuk hava etkili oluyor.

AA / Serhat Zafer - Güncel

Sivas, kar, Güncel, Haberler

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