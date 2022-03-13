Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 154 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor
AA - Serhat Zafer - Güncel
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Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 154 köy yolu ulaşıma kapandı.
SİVAS (AA) - Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 154 köy yolu ulaşıma kapandı.
İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, ekipler, kapalı 154 yolun açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Yol açma çalışması sırasında hastalık, doğum ve ölüm gibi vakalara ilişkin ihbarlara öncelik veriliyor.
Bu arada, il genelinde soğuk hava etkili oluyor.
#Aybar kar fırtınasına karşı alınan önlemleri yeterli buluyor musunuz? #AybarKarFırtınası | #kargeldi | #karyağıyor | #kartatili— Haberler (@Haberler) March 11, 2022
AA / Serhat Zafer - Güncel