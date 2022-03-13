Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 154 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor

SİVAS (AA) - Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 154 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, ekipler, kapalı 154 yolun açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Yol açma çalışması sırasında hastalık, doğum ve ölüm gibi vakalara ilişkin ihbarlara öncelik veriliyor.

Bu arada, il genelinde soğuk hava etkili oluyor.