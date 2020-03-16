Sivas'ta kar ulaşımda aksamalara neden oldu
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Erzincan, Sivas, Güncel

Sivas'ta kar ulaşımda aksamalara neden oldu

Sivas'ta etkili olan kar yağışı Sivas-Erzincan karayolunda ulaşımda aksamalara neden oldu.

16.03.2020 21:25 | Son Güncelleme: 16.03.2020 21:25
Sivas'ta kar ulaşımda aksamalara neden oldu

Sivas'ta etkili olan kar yağışı Sivas-Erzincan karayolunda ulaşımda aksamalara neden oldu.


Sivas'ta öğle saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle Sivas-Erzincan karayolunun Sivas istikameti ulaşıma kapandı. Yoğun kar yağışı ve buzlanmanın etkisiyle 1453 rakımlı Seyfebeli Geçidi'nde sürücüler zor anlar yaşadı. Yaklaşık 1 kilometre boyunca araç kuyruğu oluştu. Yoğun kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler, araçları iterek kurtarmaya çalıştı. Mart ayında etkili olan yoğun kar yağışı bazı sürücüleri ise şaşırttı. - SİVAS

Kaynak: İHA

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